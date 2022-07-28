"Мы это делаем регулярно". Зеленский впервые прокомментировал лишение Корбана гражданства
Владимир Зеленский впервые прокомментировал лишение руководителя штаба обороны Днепра Геннадия Корбана гражданства Украины.
На совместной с президентом Литвы пресс-конференции Киеве, отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли пересмотр решения о лишении Корбана украинского гражданства и если нет, то может ли глава государства объяснить мотивы этого решения "во избежание спекуляций" он ответил так:
"Во-первых: никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс, и все происходит постоянно в рамках действующего законодательства".
Ранее "Страна" писала о подоплёке лишения Зеленским гражданства Корбана, Коломойского и других лиц.
Как писала "Страна", у Корбана забрали украинский паспорт на границе и не пустили в страну 22 июля.
Корбан обратился к Зеленскому из-за изъятия у него паспорта и подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.
Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.