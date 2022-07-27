Политические и общественные деятели, предприниматели, журналисты и волонтеры написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о лишении гражданства главы Штаба тербороны Днепра Геннадия Корбана.

Под соответствующим письмом подписались более 100 человек.

Президента призвали исправить ситуацию.

Среди подписантов: экс-нардеп Дмитрий Ярош, мэр Киева Виталий Кличко, глава Днепра Борис Филатов, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, градоначальник Николаева Александп Сенкевич, мэры ряда других городов, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко и другие.

Публикуем полностью открытое письмо:

"Уважаемый Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод граждан в деле недопущения на территорию нашего государства и лишения гражданства руководителя Штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана.

Эти действия не имеют ничего общего с законом, грубо нарушают статью 25 Конституции Украины, прямо говорящую: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства... Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины…".

Это наносит удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления рашистской агрессии.

Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году - весомый и бесспорный.

Вместе с тем мы надеемся, что Вы нас услышите и исправите ситуацию.

Сейчас как никогда нужно единство власти и общества, единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость.

И все, что этому мешает - политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом - должно быть отвергнуто или хотя бы отложено.

Следовательно, просим Вас, Владимир Александрович, дать поручение Комиссии по гражданству при президенте провести проверку по этому вопросу, исправить это ошибочное решение и восстановить конституционные права Геннадия Корбана как гражданина Украины.

Дмитрий Ярош - народный депутат VIII созыва Виталий Кличко - мэр Киева Степан Хмара - герой Украины, народный депутат Украины I, II и IV созывов Владислав Атрошенко - мэр Чернигова Мария Пинчук - глава благотворительного Фонда "За детей" Сергей Сухомлин - мэр Житомира Александр Лоскутов - академик НАМН, доктор медицинских наук, президент ассоциации ортопедов и травматологов Украины Борис Филатов - мэр Днепра Карл Волох - предприниматель, общественный активист Александр Сенкевич - мэр Николаева Татьяна Перцева - академик НАМН, доктор медицинских наук, профессор, член международной ассоциации Европейского респираторного общества Вадим Бойченко - мэр Мариуполя Валерий Шамотий - украинский предприниматель, президент и владелец корпорации "Логос" Павел Елизаров - продюсер шоу "Свобода Слова Савика Шустера" Александр Третяк - мэр Ровно Богдан Никишин - спортсмен, чемпион мира по фехтованию, кавалер Ордена "За заслуги" III степени Богдан Процишин - художник, блогер, старший солдат ВСУ Геннадий Дикий - мэр Белой Церкви Вадим Ермолаев - украинский бизнесмен и инвестор Андрей Кокотюха - сценарист, писатель, журналист Василий Сидор - мэр Славуты Вера Головчак - заслуженный учитель Украины Валентина Чопяк - профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Валерий Киптик - украинский предприниматель, соучредитель сети магазинов Varus и Eva Андрей Богдан - мэр Городни Георгий Тука - глава БФ "Народный тыл" Михаил Макарук - волонтер, боец ​​ВСУ Дмитрий Ханис - мэр Желтых Вод Михаил Рябоконь - директор по инновациям компании Noosphere, первый вице-президент Федерации ракетомодельного спорта Украины Алина Шатерникова - чемпион мира по боксу Владимир Василенко - мэр Вольногорска Максим Лациба - общественный деятель Роман Скрипин - журналист Валентин Дидич - народный депутат VIII созыва, член Штаба национальной защиты Ян Валетов - писатель Андрей Горб - мэр Подгороднего Александр Костин – командир добровольного формирования Вольногорской территориальной громады Алексей Каспрук - мэр Черновцов с 2014 по 2020 гг. Юрий Луценко - генеральный прокурор Украины 2016 - 2019 гг. Сергей Ауслендер - журналист, Израиль Тарас Кучма - мэр Дрогобыча Сергей Зайков - профессор, доктор медицинских наук, президент ассоциации аллергологов Украины Владимир Омелян - министр инфраструктуры 2016-2019 года Сергей Орлюк - мэр Бердичева Борис Васильев - заслуженный журналист Украины, главный редактор информационных программ 11 канала Сергей Гайдай - политконсультант Юрий Ягодка - мэр Острога Евгения Дидятковская - профессор, доктор медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и иммунологии Алексей Цебрий - мэр Умани 2015 - 2020 гг. Галина Климович - экс-старший следователь по особо трудным делам Генеральной Прокуратуры Украины, Государственный советник юстиции 3 класса Gennadiy Fuzaylov – M.D. Harvard Medical School, Бостон Владимир Тирон - мэр Каменки Александр Соколовский - предприниматель, основатель ТК-Group Олег Болдырев - "Мартин Брест", писатель Андрей Дяченко – городской голова Каховки 2015-2020 гг. Даниил Фильченко – бронзовый призер чемпионата мира по воднолыжному спорту 2021 года Зоя Казанжи - журналистка, писательница, член ПЕН-Украина Даниил Яневский – журналист, писатель, общественный деятель Александр Красовицкий – издатель Владислав Говоруха – историк, директор исторического музея Игорь Луценко – народный депутат VIII созыва Яков Березницкий – медицинский директор клиники Garvis, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной Премии Евгений Рыбчинский – поэт, политик, общественный деятель Виталий Куприй – народный депутат VIII созыва, председатель ОО "Имеем право!" 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Напомним, что в конце июля появились слухи о том, что существует президентский указ о лишении гражданства ряда лиц, которые имеют несколько паспортов. Среди них - Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, Вадим Рабинович.

Вскоре после этого у главы штаба обороны Днепра, который возвращался в Украину, пограничники изъяли украинский паспорт. Это мотивировали тем, что гражданство для Корбана остановлено.

Также появилась информация, что украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского больше не действителен.

Сегодня сообщалось, что Офис президента отказался предоставить Указ, по которому Коломойского, Рабиновича, Корбана и других лишили гражданства.