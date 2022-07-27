Резонанс по поводу тайного указа президента о лишении украинского гражданства нескольких известных политиков и бизнесменов из-за наличия у них паспортов других государств не стихает.

Правда, сейчас общественное внимание сфокусировалось на главе штаба теробороны Днепропетровской области Геннадии Корбане. Собственно, события вокруг него и доказали существование президентского указа, о котором до сих пор нет официальной информации.

Корбан попытался вернуться на Родину после поездки в Европу, но на границе у него отобрали украинский паспорт и отказали во въезде. И он единственный из попавших под действие указа, кто публично выразил несогласие с действиями власти в отношении себя и пытается их оспорить.

В отношении олигарха Игоря Коломойского, также фигурировавшего в указе, кстати, тоже уже есть подтверждение аннулирования его украинского паспорта. Однако он сам никак ситуацию не комментирует.

В политических кругах, впрочем, муссируется версия, что вся эта история с отъемом гражданства задумана не в последнюю очередь из-за Корбана, так как тот остается наиболее влиятельной фигурой в своем регионе, с которой приходилось до недавнего времени считаться Офису президента.

Когда тот уехал ненадолго за границу навестить семью, в ОП решили, что это лучший момент, чтобы изолировать его и установить полный контроль над регионом.

Какое будет дальнейшее развитие событий, рассказывает "Страна".

"Коломойского подвесили как тушку"

Не всякий указ президента Владимира Зеленского становится сенсацией. У указа №502/2022 это получилось.

Это и не удивительно, ведь в нем идет речь о лишении украинского гражданства совладельца бизнес-группы "Приват" Игоря Коломойского, главы штаба теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, народного депутата Вадима Рабиновича. Остальные фигуранты - политически менее значимые люди.

Специфика ситуации в том, что общественности приходится говорить об указе, опираясь на предположения. Официального подтверждения выхода этого документа нет. Появившиеся о нем слухи были подкреплены только скрином документа без президентской подписи (но с тем самым номером), слитым в интернет народным депутатом от "Батькивщины" Сергеем Власенко. В нем фигурируют десять человек, в том числе Корбан, Коломойский и Рабинович.

Наибольшее удивление вызвали две фигуры в списке.

Во-первых, Коломойский. С учетом того, что это давний партнер команды президента (еще со времен "Квартала 95").

Теряя украинское гражданство, Коломойский оказывается в более слабой позиции, так как он уже может быть выдан другим странам по запросу об экстрадиции. И значит, угроза встретиться со следственными органами США, которые обвиняют олигарха в махинациях на американской территории, усиливается. А заодно максимально усиливается и зависимость олигарха от благорасположения к нему Зеленского.

Как утверждает собеседник издания, хорошо знающий Коломойского, для него указ стал большим сюрпризом.

"Он ох@ел. Фактически Коломойского подвесили на крючке, как тушку, что понимают и он, и в президентском офисе", - утверждает источник.

Тем временем в реестре Государственной миграционной службы паспорт Коломойского уже указан недействительным.

Правда, ходят слухи, что таким образом Коломойского вывели из реестра олигархов (куда, по идее, должны попадать только украинские предприниматели). Однако, секретарь СНБО Данилов уже заявил, что в реестр попадут олигархи, в том числе, и с иностранным гражданством.

Во-вторых, еще одна сенсация - лишение гражданства главы штаба теробороны Днепра Корбана, который не относится к открытым противникам президентского Офиса, выстроив еще до полномасштабного вторжения России рабочие отношения с Банковой. При этом его группа, в которую входит также мэр Днепра Борис Филатов, стала ключевой в городе, да и в области, отодвинув на задний план другие, в том числе людей Коломойского, с которым и у Корбана, и у Филатова давняя вражда.

После начала войны влияние Корбана, взявшего на себя огромную часть работы по организации обороны Днепропетровской области, еще более усилилось, причем не только в пределах своего региона. Для Банковой, которая сейчас активно работает над тем, чтобы собрать нити управления страной в своих руках, и убирает даже своих ставленников при малейшем намеке на самостоятельность, такая альтернатива явно была не нужна.

"Такие фигуры, как Корбан, претендующие на региональное, но очень авторитетное лидерство во время войны, стали настоящими военно-политическими деятелями. Но они не вписываются в очевидный курс ОП на выстраивание вертикали власти под Банковую. Полуавтономных структур, как в Днепре и других городах, с точки зрения власти, быть не должно", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Цель - Корбан

В окружении Корбана считают, что главной целью указа был именно он, а остальные фигуранты - даже Коломойский - играли второстепенную роль.

"То, что поездка была санкционирована ОП, никакой роли не играло. Для отвода глаз в список добавили контрабандистов и нардепа от "Слуги народа" Васильковского, что не помешало тому уже после известия об указе голосовать в Раде", - говорит источник в окружении Корбана.

Примечательно, что на Банковой, как говорит источник, называют три свои причины внесения Корбана в указ.

Первая - это дружба с главредом издания "Цензор" Юрием Бутусовым, который часто критикует власть и конкретно Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака за решения в ходе войны. Как якобы считают в ОП, критика инспирируется Корбаном и Филатовым. Что оба отрицают.

Второй причиной называют историю с обвинениями конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц в адрес Ермака о возможном сотрудничестве с Россией. На Банковой считают, что Корбан и Филатов могли "подбить" Спартц на выступление против Ермака. Что уже опровергли и сама республиканка, и днепровский мэр.

Третья причина - сообщения Филатова в закрытом чате мэров в ответ на угрозы днепровскому руководству от Банковой после заявления Спартц и положительная реакция коллег.

Все это наверняка оказало влияние, но первичным было, как считает источник в окружении Корбана, недовольство ростом его влияния в Днепропетровской области за счет активного участия в организации обороны региона с первых дней войны.

"Когда Корбан уже был за границей, Ермак провел совещание в узком кругу, на котором присутствовали руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и глава погранслужбы Сергей Дейнеко. Темой был недопуск Корбана в страну, когда они уже знали, что он, узнав об указе, собирается обратно. После этого был тот цирк на пограничном переходе", - говорит источник в окружении главы штаба обороны Днепра.

Как писала "Страна", пограничники изъяли у Корбана паспорт, что и стало явным подтверждением существования указа, и отказались пустить его в Украину после предъявления цифрового аналога документа в приложении "Дия".

Что будет дальше

Как сообщил сам Корбан, сейчас он находится в Польше и планирует снова попытаться переехать границу на основании свидетельства о рождении.

"Прорывать границу в стиле Саакашвили я не собираюсь. Не звал и не буду звать на помощь бойцов тербатов, как утверждала пресса. Не было и мысли такой. Моя страна воюет, они нужны на войне. Я тоже продолжу ее защищать. Если придется это делать без паспорта, я будут это делать без паспорта", - сказал Корбан "Стране".

По его словам, он продолжит участвовать в организации обороны области.

"Я буду делать то, что я делал раньше - только дистанционно", - сказал Корбан.

При этом Борис Филатов уже заявил, что после недопуска Корбана в страну в штабе обороны Днепра "полностью разрушено управление", так как многие вопросы тот решал на месте в ручном режиме.

"Вместо того, чтобы заниматься линейной работой и жизнеобеспечением города, теперь я разбираюсь со всеми этими задачами сам, переубеждаю бизнесменов, дававших деньги на грузовики под честное имя Геннадия, успокаиваю менеджеров транспортных компаний, уговариваю поставщиков и вообще прекращаю чужие истерики", - написал Филатов на своей странице в Фейсбуке.

На Банковой еще раньше призвали не привязывать оборону области и конкретно Днепра к Корбану, намекая, что справиться с ситуацией могут и без него.

"Там есть и ОВА (областная военная администрация - Ред.), и есть очень неплохой глава области Резниченко, есть очень неплохой мэр города господин Филатов. Я думаю, что Днепр, как и любой другой город в Украине, на фактически 150 день войны абсолютно готовы, чтобы вести эффективные оборонительные действия", - заявил в эфире радио "НВ" советник Ермака Михаил Подоляк. Самому Корбану он предложил с вопросами о своем паспорте обращаться в соответствующие органы: мол, там расскажут о характере претензий к нему.

Вряд ли ОП не думал, какой эффект история с указом произведет на украинские элиты, где наличием паспортов других стран никого не удивишь. На самом деле ситуация двусмысленная.

Слухи о том, что в окружении президента тоже есть люди с несколькими гражданствами, по политтусовке ходят давно. Однако их, естественно, никто гражданства не лишает.

"По моим наблюдениям, в политических кругах в указе увидели, так сказать, рабочий метод борьбы с соперникам. А из-за подоплеки его признали еще и нечестным. Думаю, что расчет был на совсем другой эффект", - комментирует политолог Руслан Бортник.

По его мнению, Банковая и Корбан могут договориться сейчас откатить ситуацию: "И тогда будет найдено более-менее правдоподобное объяснение об ошибке в реестрах или на уровне исполнителей, и паспорт будет восстановлен".

Или стороны могут поднять ставки.

"Против Корбана выдвинут уже некие куда более серьезные обвинения, но это чревато волнениями в патриотической среде, где у команды Корбана большой авторитет. Но пока ситуация подвешена", - говорит эксперт Бортник "Стране".

Отметим, что уже появилось открытое письмо к Зеленскому в поддержку Корбана, которую подписал в том числе мэр Киева Виталий Кличко и ряд других мэров, экс-глава Правого сектора Дмитрий Ярош, экс-генпрокурор Юрий Луценко и прочие.

Пока на фоне активной фазы войны и ожиданий скорого контрнаступления ВСУ (которое обещают в том числе и на уровне высшего руководства страны), любые кадровые решения власти, пусть даже и самые спорные, вряд ли станут поводом для больших потрясений. Однако если в ближайшие месяцы не будет перелома на фронте (и, тем более, если будут потеряны новые территории), то отношение к действиям Банковой будет в обществе меняться. И обвинения, уже сейчас осторожно звучащие в адрес власти относительно ее компетентности, приобретут совсем иные вес и звучание.