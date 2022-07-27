Офис президента отказался предоставить Указ, по которому Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича, Геннадия Корбана и других лишили гражданства.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей".

При этом на Банковой подтвердили, что указ существует и касается лишения украинского гражданства.

В ответе "Украинским новостям" говорится, что перечисленные указы содержат конфиденциальную информацию относительно перечисленных в нем лиц и сведений о согласии этих лиц на разглашение, нет.

Ранее депутат Сергей Власенко опубликовал копию этого указа.

Отметим, что Владимир Зеленский и его Офис уже неделю не комментируют эту тему.

Напомним, что в конце июля появились слухи о том, что существует президентский указ о лишении гражданства ряда лиц, которые имеют несколько паспортов. Среди них - Геннадий Корбан, Игорь Коломойский, Вадим Рабинович.

Вскоре после этого у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, который возвращался в Украину, пограничники изъяли украинский паспорт. Это мотивировали тем, что гражданство для Корбана остановлено.

Также появилась информация, что украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского больше не действителен.