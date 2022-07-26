Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан подтвердил, что вновь попытается вернуться в Украину по свидетельству о рождении после того как у него в прошлую пятницу отобрали на границе паспорт и не пустили в страну. При этом он сказал, что прорывов на границе устраивать не будет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война!", - написал Корбан.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк назвал историю с Корбаном "теорией заговора" и призвал чиновников объяснить, почему его лишили паспорта.

Вместе с тем, мэр Днепра Борис Филатов говорит, что в работе штаба обороны города возникло много проблем, в связи с ситуацией с Корбаном.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.