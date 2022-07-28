Сторонники экс-президента Петра Порошенко и прочие противники Владимира Зеленского раскритиковали его самого и "слуг народа" за проведение заседания парламента с участием президента Литвы во время воздушной тревоги.

Критические высказывания появились в Фейсбуке.

"Теперь я видел все. Сегодня наша мудрая власть собрала в ВР все руководство страны – от и до, в честь Дня государственности. Собрали всех в одном помещении. Это после утреннего обстрела Украины более чем 20 ракетами. Ум есть? А если бы прилетело? Или это такой вариант пойти на выборы? Причина сбора всех в одном помещении - это информационный повод. Я в шоке. P.S. Кстати, во время этого сбора была воздушная тревога. И никто из зала ВР не вышел. Это все, что нужно нам знать о понимании ответственности у руководства Украины", – написал в соцсети экс-нардеп Борислав Береза.

Его поддержал нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев.

"Меня самого неприятно поразила ситуация, когда абсолютно все высшее руководство страны, включая правительство и парламент, осталось в зале ВР после объявления воздушной тревоги. Более того, в парламенте находился президент Литвы. Только что говорил об этом с одним западным журналистом, который пытался понять, как это возможно.

– А если с президентом что-нибудь случится? Кто управляет государством?

– Председатель Верховной Рады.

– А если с ним?

– Заместители.

– А если с заместителями?

– Ну, парламент должен выбрать.

– А если и парламент уничтожен? Вы сегодня остались в зале.

– Тогда у государства нет руководства.

– Это выглядит очень безответственно.

Он прав", - написал Арьев.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с Зеленским вручил ему высшую государственную награду Литвы – орден Витовта Великого.

Мы также писали, что в Раде предлагают наказывать бизнес за работу во время воздушной тревоги ограничением свободы до трех лет.