В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовали советы психолога о том, как успокоить ребенка во время воздушных тревог и в часы активных боевых действий.

Об этом МОЗ пишет в Facebook, приводя соответствующую инфографику.

Пятый месяц украинские дети вместо колыбельной слышат громкие звуки сирены, вздрагивают от взрывов.

Детская и семейная психолог Светлана Ройз рассказала о том, как успокоить ребенка в таких ситуациях.

"Бояться того, что на самом деле пугает – нормально. При этом дети ориентируются на нашу реакцию и на то, как мы им объясняем происходящее. Поэтому нужно знать, как действовать в подобных ситуациях", - объясняет психолог.

Чтобы помочь ребенку справиться со страхом и научить его реагировать на громкие звуки, такие как сирена или грохот, Светлана Ройз советует действовать по следующему алгоритму:

Нормализация. Взрослый фиксирует и объясняет ситуацию: "Я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но означает, что наши военные зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся – поэтому и нам нужно позаботиться о себе и идти в укрытие". Поддержка. Взрослый сигнализирует ребенку о поддержке и предлагает действие: "Я с тобой, и буду с тобой все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего любимца)?" Завершение. Взрослый акцентирует, что угроза миновала, и отмечает силу ребенка: "Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был (была) таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились".

Кроме того, психолог советует поиграть в терапевтическую "игру": растереть уши и представить, что из них "высыпается" в ладонь или на землю все, что им мешает. Можно представить себя собакой, которая только что вышла из воды и стряхивает с себя всю воду. Далее "строим" мостик к следующим действиям: для этого спрашиваем ребенка о том, что будем делать дальше, когда выйдем из укрытия.

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