Дети во время войны требуют особого внимания. Фото: PxHere

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины опубликовали советы психолога о том, как успокоить ребенка во время воздушных тревог и в часы активных боевых действий.

Об этом МОЗ пишет в Facebook, приводя соответствующую инфографику.

Пятый месяц украинские дети вместо колыбельной слышат громкие звуки сирены, вздрагивают от взрывов.

Детская и семейная психолог Светлана Ройз рассказала о том, как успокоить ребенка в таких ситуациях.

"Бояться того, что на самом деле пугает – нормально. При этом дети ориентируются на нашу реакцию и на то, как мы им объясняем происходящее. Поэтому нужно знать, как действовать в подобных ситуациях", - объясняет психолог.

Чтобы помочь ребенку справиться со страхом и научить его реагировать на громкие звуки, такие как сирена или грохот, Светлана Ройз советует действовать по следующему алгоритму:

  1. Нормализация. Взрослый фиксирует и объясняет ситуацию: "Я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но означает, что наши военные зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся – поэтому и нам нужно позаботиться о себе и идти в укрытие".
  2. Поддержка. Взрослый сигнализирует ребенку о поддержке и предлагает действие: "Я с тобой, и буду с тобой все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего любимца)?"
  3. Завершение. Взрослый акцентирует, что угроза миновала, и отмечает силу ребенка: "Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был (была) таким смелым, крепким. Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились".

Кроме того, психолог советует поиграть в терапевтическую "игру": растереть уши и представить, что из них "высыпается" в ладонь или на землю все, что им мешает. Можно представить себя собакой, которая только что вышла из воды и стряхивает с себя всю воду. Далее "строим" мостик к следующим действиям: для этого спрашиваем ребенка о том, что будем делать дальше, когда выйдем из укрытия.

Как успокоить ребенка во время войны

Как успокоить ребенка во время войны

Как успокоить ребенка во время войны

Как успокоить ребенка во время войны

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