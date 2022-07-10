В Министерстве охраны здоровья Украины рассказали родителям, какие популярные предметы могут навредить их детям.

Соответствующая инфографика опубликована на странице ведомства в Facebook.

Все родители стремятся дать своим детям лучшее и зачастую реализуют это желание, покупая разные гаджеты и предметы, которые не всегда приносят пользу малышу.

Так, одной из не полезных для ребенка вещей являются ходунки - устройство на колесиках, куда можно посадить малыша для его самостоятельного передвижения. Ходунки могут привести к инвалидности, поскольку создают излишнюю нагрузку на еще не сформировавшийся позвоночник ребенка, а также попросту являются травмоопасным предметом.

Медики рекомендуют не давать детям до 2-х лет подушку, поскольку голова младенца больше его плеч и не требует поддержки шеи даже при положении "на боку".

Бортики и мягкие игрушки в кроватке малыша могут привести к риску синдрома внезапной детской смерти, а также являются пылесборниками, способными вызывать аллергию.

Кроме того, так называемые "пустышки" (соски) для ребенка на грудном вскармливании могут повлиять на недостаточное насыщение малыша молоком при естественном кормлении.

Медики советуют отказаться и от ниблера - сеточки для прикорма, куда кладут кусочек фрукта или ягоды и дают грызть ребенку, поскольку этот гаджет не дает ребенку научиться жевать и не прививает интерес к разнообразному питанию.

Такой предмет как плавательный круг на шею может вызвать травмы из-за неподвижности шеи при активной работе тела ребенка.

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