Минздрав развеивает народные мифы о предоставлении домедицинской помощи при ожогах, укусах змей и пауков.

Полезная инфографика опубликована на странице ведомства в Facebook.

В частности, медики опровергают, что место укуса паука нужно прижечь огнем. Говорят, что яд все равно сразу оказывается под кожей и чтобы его действительно эффективно прижечь, нужно будет хорошенько попалить и кожу.

Накладывать жгут после укуса змеи на самом деле опасно, а достаточно просто перестать шевелить частью тела, куда пришелся укус, и наложить что-то холодное.

Смазывать ожог сметанной или маслом с солью не нужно, говорят медики. Нужно поливать обожженный участок кожи водой комнатной температуры в течение 10-15 минут. Если ожог слишком большой, то и этого делать не нужно.

Ранее Минздрав развенчал мифы о первой помощи при потере сознания, утоплении или ударе молнии.

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Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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