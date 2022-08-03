В колонке газеты The New York Times под заглавием "Почему визит Пелоси на Тайвань совершенно безрассуден" Томас Фридман пишет, что между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие.

Он отмечает, что война в Украине "не закончена, нестабильна, не лишена опасных сюрпризов, которые могут случиться в любой день".

При этом между Соединенными Штатами и Украиной растет недоверие

"Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие — значительно больше, чем сообщалось", - пишет Фридман.

Он добавляет, что генпрокурор и глава СБУ были уволены еще в июле, "но я до сих пор не видел ни одного материала, который бы убедительно объяснял, о чем идет речь".

"Мы как будто не хотим слишком внимательно заглядывать под капот в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию или фокусы мы можем увидеть, когда мы столько туда вложили", - пишет он.

Ранее мы писали, что Офис президента Украины (ОПУ) в ближайшее время организует телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Такая договоренность состоялась у главы ОПУ Андрея Ермака во время беседы по телефону с советником Байдена по нацбезопасности Джейкобом Салливаном.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.