В Администрации Байдена опровергли информацию газеты The New York Times о возросшем недоверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам координатора по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, президент США Джо Байден выражал свое восхищение лидерством президента Зеленского в военное время и намерен продолжать поддерживать Украину в дальнейшем.

"Да, президент много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает – понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ. И именно поэтому он по-прежнему намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии" - сказал Кирби.

Он также добавил, что Байден лично приватно и публично "выражал уважение к президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются".

Ранее немецкое издание Spiegel написало о том, что Берлин не передает Киеву танки из-за опасений атак Украины на территории РФ и недоверия к Зеленскому.

Также "Страна" подробно анализировала статью Reuters об "агентах Кремля" в украинской власти.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.