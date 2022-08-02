Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь получил положительный результат теста на COVID-19. У американского президента наблюдается кашель.

Об этом сообщил президентский врач Кевин О'Коннор, пишет Yahoo.



"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя к нему и вернулся кашель", — говорится в записке врача.

О'Коннор отметил, что температура, пульс и давление Байдена остаются в пределах нормы.

"Сегодня утром он получил положительный результат теста на антиген SARS-CoV-2", — сообщил врач.

Байден продолжит работать в условиях изоляции.

Вчера американский президент также получил положительный результат теста на коронавирус. Доктор заверил, что Байден продолжит заниматься делами американцев и "проявляет особую добросовестность, чтобы защитить каждого сотрудника резиденции, Белого дома, секретной службы и других ведомств, чьи обязанности требуют любой близости к нему".

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако в субботу тест показал положительный результат.