В Украине зафиксировали новую разновидность коронавируса - штамм "ВА.5". Этим подвидом "Омикрона" заразились семь человек в Черновицкой области.

Об этом сообщает Минздрав.

Медики предполагают, что на самом деле новый вид штамма уже есть по всей Украине. Минздрав напоминает, что несмотря на войну, коронавирус никуда не исчез и продолжает мутировать.

Этот новый подвид COVID-19 активно распространяется по Европе, но о нем пока мало что известно. Непонятно, является ли он более заразным или смертельным.

Медики призывают вакцинироваться, чтобы избежать тяжелого протекания инфекции, госпитализации и смерти.

"Имеющаяся информация свидетельствует, что получение бустерной дозы значительно повышает уровень образования нейтрализующих антител даже против этого подтипа вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в китайском Ухане снова объявили локдаун. Там обнаружили четырех носителей коронавируса без симптомов.

Также "Страна" рассказывала, как Европа возвращает маски, потому что в мире поднимается седьмая волна коронавируса. В Европе фиксируют рост заболеваемости и говорят о начале седьмой волны пандемии. По разным прогнозам, она может достигнуть своего пика уже этим летом, либо осенью.