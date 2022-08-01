Президент США Джо Байден в понедельник получил еще один положительный тест на коронавирус.

Об этом говорится в письме доктора Кевина О’Коннора, опубликованного Белым домом.

"Президент продолжает чувствовать себя хорошо в начале его рабочей недели. Учитывая его позитивный тест, о котором мы сообщили в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг. Сегодня утром, как и следовало ожидать, его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным. Президент продолжит свои строгие меры изоляции", - сказано в послании.

Доктор заверил, что Байден продолжит заниматься делами американцев и "проявляет особую добросовестность, чтобы защитить каждого сотрудника резиденции, Белого дома, секретной службы и других ведомств, чьи обязанности требуют любой близости к нему".

Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако в субботу тест показал положительный результат.