Агентство Reuters опубликовало расследование, в котором говорится, что задолго до вторжения России Кремль создал сеть секретных агентов, чтобы расчистить себе путь и с минимальными усилиями захватить власть в Украине.

По данным журналистам, их внедрение было гораздо глубже, чем предполагалось. Об этом говорится в материале "Как Россия раскинула агентурную сеть по Украине".

Там говорится и том, как Россия планировала посадить в Киеве своё правительство.

Отметим, что такая тема на Западе всплывала еще до войны. Правда, с разными персонами у руля - если Reuters пишет, что оккупационные власти должен был возглавить экс-нардеп Олег Царев, то ранее МИД Британии сообщал, что на эту роль рассматривают бывшего депутата Евгения Мураева. Оба это опровергали.

Уже после начала войны из разных источников поступала информация, что "новую власть" после планируемого захвата Киева россиянами должен был возглавить экс-президент Виктор Янукович.

В то же время, по данным источников "Страны" в украинских правоохранительных органах, Янукович к создаваемому россиянами "правительству" отношения не имел. Зато в причастности к нему подозреваются иные, очень известные и очень неожиданные украинские лица.

Подробнее читайте в статье "Страны".

Блицкриг на ЧАЭС

Reuters пишет, что когда во второй половине дня 24 февраля первая бронетехника российской армии достигла центра Чернобыльской АЭС, они столкнулись с украинским подразделением, которому было поручено защищать объект.

Но менее чем за два часа и без боя 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие, и Россия захватила Чернобыль.

В расследование говорится, что "чернобыльский блицкриг" России не был случайностью, поскольку стал частью операции Кремля по внедрению секретных агентов в Украине.

"Пять человек, знакомых с приготовлениями Кремля, рассказали, что военные стратеги из окружения Путина полагали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы заставить администрацию президента Украины Владимира Зеленского уйти, бежать или капитулировать", - говорится в расследовании.

Агентство Reuters провело интервью с десятками официальных лиц в России и Украине, проанализировало украинские документы следствия по захвату Чернобыля. Журналисты пришли к выводу, что внедрение российских агентов зашло гораздо дальше, чем раньше предполагалось.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на момент вторжения у России были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органов.

Госбюро расследований Украины выясняет, действовала ли Нацгвардия на Чернобыльской АЭС противозаконно, сдав свое оружие врагу, сообщил Reuters местный чиновник. В ГБР такую информацию пока не прокомментировали. А Нацгвардия защищает действия своего подразделения на АЭС, указывая на риски конфликта на ядерном объекте.

Расследование Reuters, ссылаясь на судебные документы и свидетельские показания, обращает внимание на роль начальника службы безопасности Чернобыля Валентина Витера, который находится под следствием. Его подозревают в госизмене.

Витер, который за неделю до российского вторжения ушел на больничный, рассказал что 24 февраля разговаривал по телефону с командиром подразделения Нацгвардии на ЧАЭС и посоветовал ему не подвергать опасности свою часть, сказав: "Пожалей своих людей".

Один источник сообщил журналистам, что российские агенты были отправлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата.

Чернобыль и КГБ

Reuters считает, что шпионский аппарат Москвы был тесно связан с Чернобылем на протяжении десятилетий. После катастрофы 1986 года в дело вмешался советский КГБ. Тогдашний начальник КГБ Виктор Чебриков приказал своим сотрудникам вербовать агентов из числа сотрудников завода и поручил сотруднику ведомства занять должность заместителя начальника завода по охране.

Даже после того как Украина стала независимой в 1991 году, шефы московской разведки оставались там влиятельными. Первым главой контрразведки Украины стал Николай Голушко, начинавший свою карьеру в РСФСР. До своего назначения он руководил украинским подразделением советского КГБ. Голушко оставил на своих местах большинство офицеров советской эпохи. Об этом он писал в мемуарах 2012 года.

Проработав четыре месяца главой украинской контрразведки, Голушко вернулся в Москву, а в 1993 году возглавил только что созданную в России Федеральную службу контрразведки, предшественницу сегодняшней ФСБ.

Разведчики, работавшие в Чернобыле, официально вошли в состав силовых структур Украины в 1991 году, но продолжали выполнять приказы из Москвы, утверждает в комментарии Reuters человек, непосредственно знакомый с планом вторжения.

По мнению западных военных аналитиков, российские военные планировщики считали контроль над Чернобылем стратегически важным, поскольку он находился на кратчайшем пути их наступления на Киев.

По данным источников журналистов, в ноябре 2021 года Россия начала засылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено было установить контакты с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск.

Украина ведет три дела по людям, которые работали в Чернобыле. Были выявлены два подозреваемых в предоставлении информации российским агентам или ином содействии в захвате АЭС.

Глава службы безопасности ЧАЭС Валентин Витер

Один из подозреваемых 47-летний Валентин Витер, полковник СБУ. Он был откомандирован для работы в Чернобыле в середине 2019 года. 18 февраля этого года, за шесть дней до российского вторжения, он ушел на больничный из-за проблем с дыханием.

К тому времени Россия усиливала свои войска в Беларуси в рамках подготовки к вторжению. Полиция Украины и СБУ были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на российскую угрозу Глава Нацполиции заявил в то время, что на Чернобыльской АЭС усилены меры безопасности.

Витер сообщил следователям, что утром 24 февраля он был дома в Киеве и позвонил начальнику Чернобыльской части Нацгвардии. К тому времени люди на заводе знали, что в их сторону движется колонна российской бронетехники.

Витер, по его показаниям, сказал командиру Юрию Пиндаку: "Пожалей своих людей". Агентство Reuters не смогло определить, прислушивался ли командир к словам Витера, когда подразделение сдалось после переговоров с россиянами.

Когда российские солдаты в конце марта отступили из Чернобыля, они взяли Пиндака и большую часть его отряда в плен. Украина заявляет, что охранников удерживают в России или Беларуси. Российские официальные лица не прокомментировали местонахождение подразделения.

Витер заявил, что через два дня после захвата Чернобыля он бежал из Киева в целях безопасности своей семьи, но пытался поддерживать связь с коллегами на станции.

Позже он был арестован на западе Украины и сейчас находится там в СИЗО по подозрению в неявке на работу. Выписка из судебного реестра показывает, что правоохранительные органы инициировали повторное расследование в отношении Витера по подозрению в государственной измене.

Впрочем, очевидно, что Витер мог посоветовать нацгвардейцам не сопротивляться не потому, что он якобы выполнял задание российских спецслужб, а руководствуясь явно неравным соотношением сил сторон и опасениями техногенной катастрофы вследствие боев на стратегическом объекте.

Деньги и изумруды

По словам источников, военная прокуратура по делу Витера заинтересовалась его связями с бывшим начальником службы внутренней безопасности СБУ генералом Андреем Наумовым, который в 2020-2021 годах считался одним из самых влиятельных людей в окружении главы СБУ Ивана Баканова.

К 2018 году Наумов был назначен главой COTIZ - государственного предприятия, отвечающего за управление имуществом радиоактивной зоны отчуждения. Основная роль COTIZ заключалась в продвижении "экстремального туризма" в зоне отчуждения, но, согласно его веб-сайту, предприятие также играло роль в обеспечении безопасности.

Андрей Наумов

После пребывания в Чернобыле Наумов был назначен начальником отдела внутренней безопасности СБУ - подразделения, которое расследует дела в отношении других офицеров, подозреваемых в преступной деятельности. В 2021 году Наумов был уволен после серии обвинений в крышевании контрабанды.

Наумов исчез незадолго до вторжения. В июне он оказался в Сербии. В заявлении сербской полиции, опубликованном 8 июня, говорится, что полиция и агенты по борьбе с коррупцией арестовали гражданина Украины с инициалам "А.Н." на границе с Северной Македонией. Он пытался попасть в Северную Македонию из Сербии с крупной суммой денег и двумя изумрудами.

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач подтвердил, что задержанным был Наумов.

ГБР подтвердило, что ведет досудебное расследование в отношении Наумова по обвинению в государственной измене. Ведомство выясняет, собирал ли Наумов информацию о системе безопасности в Чернобыле, работая на АЭС, а затем в СБУ, и передал ли ее в Россию.

31 марта президент Зеленский своим указом лишил Наумова генеральского звания. При этом Зеленский не стал ссылаться на ситуацию вокруг Чернобыля. Наумов пока остается под стражей в Сербии.

"Паранойя и недоверие"

Российская военная кампания вызвала "подозрение, паранойю и недоверие" на некоторых уровнях украинского государства, что ограничило его способность управлять, особенно в первые несколько дней после вторжения, пишет агентство.

По словам нескольких источников, один из инцидентов, усиливший напряженность в киевских властных коридорах, связан со смертью в начале марта Дениса Киреева. Он был членом украинской делегации, которая приняла участие в переговорах с Россией 28 февраля.

Советник администрации Зеленского заявил в интервью, что сотрудники СБУ застрелили Киреева при попытке арестовать его, как российского шпиона.

Но военная разведка заявила, что Киреев был ее сотрудником, и что он погиб как герой, выполняя спецзадание по защите Украины.

Источник, близкий к украинским военным, сообщил Reuters, что Киреев действительно был разведчиком, работавшим на Украину. По словам этого источника, у него был доступ к высшим уровням российского руководства, и он передавал ценную информацию о планах вторжения и других вопросах своим кураторам в Киеве.

В общем, история по-прежнему крайне мутная. Судя по всему, действительно речь шла о несогласованных действиях разных спецслужб.

Также Reuters пишет о событиях 17 июля, когда в видеообращении президент Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, которого он знает много лет, сославшись на большое количество сотрудников СБУ, подозреваемых в государственной измене.

Источники в украинских правоохранительных органах сообщили Reuters, что некоторые сотрудники СБУ рассказали, что не могли связаться с Бакановым в течение нескольких дней после вторжения России, что усилило ощущение хаоса в Киеве. Баканов не ответил на запросы Reuters о комментариях.

Напомним, тогда ходили слухи, что главы СБУ не было в стране, и покинул он ее якобы еще до вторжения России, о котором наверняка был осведомлен.

Зеленский также сообщил, что в отношении лиц, причастных к правоохранительным органам и прокуратуре, возбуждено 651 дело о предполагаемой государственной измене и пособничестве.

Медведчук и Царев

Далее агенство пишет о тех, кто, по данным его источников, мог играть ключевую роль в помощи российским войскам в Киеве в начальный период войны.

Естественно, в числе первых называется Виктор Медведчук.

По данным СБУ, за день до вторжения он покинул свой дом в Киеве и планировал покинуть страну, нарушив условия своего залога. Медведчука задержали 12 апреля 2022 года. С тех пор он находится под стражей (хотя добавим, бытовали версии о том, что все это время Медведчук находился в руках СБУ).

Медведчук отвергал обвинения в государственной измене, заявив, что они были сфальсифицированы и являются частью политического заговора против него.

Виктор Медведчук

Экс-генпрокурор Луценко сообщил агентству, что до российского вторжения Медведчук пользовался зашифрованным телефоном, выданным ему Кремлем. Луценко утверждает, что украинским следователям удалось взломать зашифрованную телефонную систему, не раскрывая, что именно было обнаружено.

Правда, как россияне планировали использовать Медведчука после начала войны, в расследовании не указывается.

Еще одной ключевой фигурой, согласно информации журналистов, был Олег Царев, бывший депутат украинского парламента. По словам этих источников, он должен был возглавить "временное правительство", которое планировали создать россияне после захвата Киева.

Рано утром 24 февраля, в начале вторжения, Царев сообщил своим более чем 200 000 подписчикам в Telegram, что он пересек территорию, контролируемую Киевом: "Я на Украине. Киев будет свободен от фашистов".

Олег Царев

Янукович и слухи о Смешко

Отметим, что помимо Царева различные украинские и зарубежные источники называли и другие фамилии на роль "нового правителя" Украины. Например, была очень распространенной версия, что Россия якобы хочет вернуть на пост президента Януковича и передать ему власть в Украине.

Назывались также имена Азарова и, еще до войны, Евгения Мураева (оба это опровергали).

По данным источников "Страны", в реальности в "правительстве", которое хотели создать россияне, фигурировали совсем иные лица. Из упомянутых выше там был только Царев.

Кроме него называются имена экс-нардепа из Одессы Игоря Маркова, Александра Якименко (экс-глава СБУ при Януковиче) и бывшего министра экологии и природных ресурсов во времена Януковича Эдуарда Ставицкого.

Кто должен был возглавить это правительство - также поступает различная информация.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что россияне, в случае захвата Украины, планировали поставить во главе "марионеточного правительства" не Царева, Медведчука или Януковича, а людей "в больших погонах".

"Я понимаю, кого они готовили на этот пост. Это не Янукович, не Мураев, не Царёв и не Медведчук. Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах", – сказал Данилов.

Фамилии обладателей этих "больших погон" Данилов не назвал.

Однако, в политических кругах и среди источников "Страны" в правоохранительных органах в последнее время обсуждается слух, что украинские следственные органы якобы расследует возможную причастность к "марионеточному правительству" экс-главы СБУ генерал-полковника Игоря Смешко.

Также, по их данным, на возможную причастность к деятельности Смешко в интересах России, следственные органы якобы проверяют известного журналиста Дмитрия Гордона, которого со Смешко связывают тесные дружеские отношения, а также других лиц, которые тесно общались с экс-главой СБУ.

Получить официальные подтверждения (или опровержения) информации по расследованию по Смешко "Стране" пока не удалось. Также как и получить комментарии самих Смешко и Гордона.

Напомним, что Игорь Смешко был главой СБУ в 2003-2004 годах во времена президентства Леонида Кучмы. Он был участником ужина с кандидатом в президенты Виктором Ющенко в сентябре 2004 года, во время которого Ющенко, по официальной версии, был отравлен. Еще одним участником этого ужина был первый заместитель Смешко Владимир Сацюк. С 2005 года Сацюк постоянно живет в России.