В Сербии задержан бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Об этом сообщают источники "Страны".

Наумов пытался перевезти через границу €600 тысяч наличными, изумруды, бриллианты и крупную сумму долларов США, которые не были задекларированы. Его сопровождал гражданин Германии Александр Акст, которого тоже задержали.

Оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш, им инкриминируют незаконный оборот ценных материальных активов, что по сербскому законодательству влечёт ответственность до 12 лет тюрьмы.

Наумов считался в своё время правой рукой нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Но в прошлом году попал в скандал с крышеванием контрабанды (в частности, фирм упомянутого выше Акста) и был уволен.

Наумов уехал из Украины накануне начала войны - за считанные часы до вторжения. Против него правоохранители расследуют дело по статье "государственная измена".

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что лишил званий двух высокопоставленных сотрудников СБУ: Андрея Наумова и Сергея Криворучко.