Иван Баканов, которого Верховная Рада только что сняла с должности главы СБУ, опубликовал "обращение насчет своей деятельности на должности главы СБУ".

Он рассказывает, что у СБУ было "немало" достижений под его руководством, но он не будет о них отчитываться, потому что "реальные дела не нуждаются в словесной помощи".

Он вспомнил несколько конкретных примеров: дела против Виктора Медведчука и Петра Порошенко, массовые разоблачения российских агентов в госорганах, запрет "пророссийских партий" и "вражеской пропаганды", возврат в госсобственность важных объектов имущества и инфраструктуры и даже то, что РФ не смогла "захватить Киев и страну за три дня".

При этом Баканов признает, что не все из запланированного удалось довести до конца и были просчеты, но "сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами".

Ранее "Страна" разбиралась, почему президент отстранил Баканова и Венедиктову. Свое решение Зеленский обосновал тем, что сотни сотрудников прокуратуры и СБУ проходят как подозреваемые по делам о госизмене и коллаборационизме. Также он упомянул о задержании накануне по обвинению в госизмене близкого к Баканову экс-главы СБУ Крыма Кулинича.

При этом наши источники говорят, что Баканова и Венедиктову именно отстранили, а не уволили из-за отсутствия кандидатов на замену.