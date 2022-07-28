Кремль внедрил в госаппарат Украины тайных агентов, которые с помощью подкупа и уговоров должны были подготовить почву для российского вторжения, говорится в расследовании агентства Reuters.



Когда российские военные днем 24 февраля дошли до Чернобыльской АЭС, там их ждали украинские подразделения, которым было поручено защищать опасный объект. Однако меньше чем за два часа без боя, 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие.



Это было не случайностью, утверждает агентство Рейтер, а частью запланированной Кремлем операции. Ссылаясь на пять источников, которым было известно о подготовке России к войне, Рейтер пишет, что благодаря помощи этих агентов, Москве должно было понадобиться лишь небольшое количество военных и несколько дней, чтобы добиться увольнения или капитуляции.



Журналисты агентства смогли ознакомиться с документами следствия и выяснили, что среди завербованных были, например, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал Рейтер, что на момент начала войны российские агенты действовали в правоохранительных органах, а также службах обороны и безопасности.



Кроме того, ссылаясь на один источник, якобы непосредственно знакомый с планами Кремля по вторжению, Рейтер сообщает, что российские агенты были отправлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата власти.



"Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях внедренные Москвой спящие агенты не справились со своей работой. Секретарь Совета безопасности Украины Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было "полным заблуждением", - пишет агентство.



Вместе с тем источники Рейтер признают, что российским шпионам удалось достичь успеха в одном - они посеяли недоверие внутри Украины и обнажили проблемы в украинской СБ. Одним из итогов этого стало недавнее увольнение главы ведомства Ивана Баканова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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