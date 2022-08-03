Президент Соединенных Штатов Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома на брифинге в ответ на вопрос, поддерживает ли президент США шаги спикера Палаты представителей.

В то же время он заявил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит американской политике "одного Китая".

По его словам, США не поддерживают независимость Тайваня и доводили недавно эту позицию до сведения КНР на высшем уровне.

Также представитель Белого дома заявил, что США ожидают, что КНР продолжит принимать меры в ответ на поездку Пелоси на Тайвань в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, официальный представитель Белого дома заявил, что США не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не намерены "бряцать оружием".

По его словам, Штаты будут сохранять каналы с Пекином общения открытыми.

Ранее в Китае заявили, что страна привержена стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, глава департамента МИД КНР Фу Цун отметил, что запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".

Напомним, сегодня вечером в Тайбэе приземлился американский военный самолет SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту.

По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. C утра она посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.