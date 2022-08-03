В Белом доме заявили, что Байден уважает решение Пелоси поехать на Тайвань
Президент Соединенных Штатов Джо Байден уважает решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси поехать на Тайвань.
Об этом заявил официальный представитель Белого дома на брифинге в ответ на вопрос, поддерживает ли президент США шаги спикера Палаты представителей.
В то же время он заявил, что визит Пелоси на Тайвань не противоречит американской политике "одного Китая".
По его словам, США не поддерживают независимость Тайваня и доводили недавно эту позицию до сведения КНР на высшем уровне.
Также представитель Белого дома заявил, что США ожидают, что КНР продолжит принимать меры в ответ на поездку Пелоси на Тайвань в долгосрочной перспективе.
Кроме этого, официальный представитель Белого дома заявил, что США не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не намерены "бряцать оружием".
По его словам, Штаты будут сохранять каналы с Пекином общения открытыми.
Ранее в Китае заявили, что страна привержена стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств. Кроме того, глава департамента МИД КНР Фу Цун отметил, что запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".
Напомним, сегодня вечером в Тайбэе приземлился американский военный самолет SPAR19 с Нэнси Пелоси на борту.
По данным СМИ, Пелоси приехала не одна, а в с составе делегации из семи человек. C утра она посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь, после чего делегация покинет Тайвань.
"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.