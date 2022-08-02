Американский борт SPAR19 с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту уже вошёл в тайваньскую зону ПВО, которую Китай считает своим воздушным пространством.

После этого Китай закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, сообщают СМИ.

Также сообщается, что истребители ВВС Тайваня уже начали эскортировать самолет с Пелоси на борту.

Судя по данным портала Flightradar24, борт сделал приличную дугу, чтобы держаться подальше от китайских берегов.

В соцсетях пишут, что в китайской провинции Фуцзянь, которая находится черёд пролив от Тайваня, слышны пролёты китайских истребителей в сторону Тайваня.

Тем временем жители Тайбэя уже идут к аэропорту встречать борт с Пелоси.

Накануне СМИ сообщали, что Китай намерен перехватывать и выдавливать самолет с Пелоси из воздушного пространства Тайваня, а также проводить предупредительные пуски ракет.

А китайские военные корабли и самолеты совершали показательные маневры в Тайваньском проливе.

В госСМИ Китая накануне визита официального лица из США появились призывы сбить самолет с Пелоси. Китайские военные начали учения в провинции, которая находится через пролив от Тайваня.

При этом США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС в акваторию к юго-востоку от Тайваня еще вчера.

Накануне президент США Джо Байден два часа говорил с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР предупредил Байдена о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Китая и Тайваня.

"Страна" следит за тем, что происходит вокруг визита Пелоси на Тайвань в обновляемом материале.