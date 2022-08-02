Китай намерен перехватывать и выдавливать из воздушного пространства Тайваня самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также проводить предупредительные пуски ракет.

Об этом пишет Global Times.

"Китай предупреждает Байдена – если Пелоси прилетит на Тайвань, вмешается армия", - пишет газета.

Пекин заявляет, что армия КНР сильнее американского военного эскорта и готова "изгнать, перехватить и сопроводить" борт.

Тем временем сервисы, позволяющие наблюдать за передвижениями воздушных судов, сообщают, что самолёт Пелоси уже покинул Малайзию и приближается к острову Борнео.

За ее полетом на сервисе Flightradar следит более 200 тысяч зрителей.

По данным китайских СМИ, Пелоси сегодня вечером прибудет на Тайвань. Еще и не одна, а в сопровождении пяти членов Конгресса США.

Ранее мы сообщали, что Китай выставил вооружения на ближайшем побережье к Тайваню, закрыл небо и снова заявил о готовности дать отпор. В ближайшей к Тайваню провинции Фуцзянь закрыли небо для полётов гражданской авиации из-за масштабных учений китайской армии в Южно-Китайском море.

А США подтянули свою авианосную ударную группу ВМС в акваторию к юго-востоку от Тайваня.