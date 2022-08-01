Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что если спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси решит прилететь Тайвань, а Китай создаст напряженность, то ответственность будет полностью лежать на китайской стороне.

"Если спикер решит посетить Тайвань, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине", - отметил Блинкен.

Кроме того, американский госсекретарь заявил, что решение посетить Тайвань должна принимать исключительно Пелоси.

"Если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение", — сказал он.

Ранее практически в таких же выражениях обвинил Китай и Белый дом.

Официальные лица и в Тайбэе, и в Вашингтоне сообщили прессе, что Пелоси готовится к визиту на Тайвань, хотя в программе ее поездки по Азии он не значится.

Между тем Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности.