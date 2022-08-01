Появились подробности предстоящего визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Их опубликовал сайт CNN со ссылкой на информацию официальных (хотя и не названных) представителей Вашингтона и Тайбэя.

Тайваньский чиновник сообщил, что спикер, как ожидается, останется на Тайване на ночь. Правда, пока неясно, когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе.

Официальный представитель США добавил, что представители министерства обороны работают круглосуточно, отслеживая любые передвижения китайцев в регионе и разрабатывая план по обеспечению безопасности Пелоси.

Тем временем МИД Китая на брифинге предупредил о "вопиющих политических последствиях" запланированного визита Пелоси на Тайвань и подтвердил, что его военные "не будут сидеть сложа руки".

"Мы хотели бы еще раз заявить США, что Китай стоит рядом, и Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки. Китай предпримет решительные ответы и решительные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", — заявил официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, когда его спросили о последствиях визита Пелоси в Тайбэй.

"Что касается мер, если она осмелится прилететь, то давайте подождем и посмотрим", — добавил Чжао.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил в понедельник, что администрация Джо Байдена поддержит Пелоси в поездке на Тайвань.

"Мы хотим убедиться, что, когда она путешествует за границу, она может сделать это безопасно и надежно, и мы собираемся убедиться в этом. Нет причин для китайской риторики. Нет причин для каких-либо действий", – сказал Кирби.

На вопрос, готовы ли США к ссоре с Китаем из-за визита, Кирби сказал, что "в нашей политике нет никаких изменений. Никакого изменения в нашем стремлении сохранить свободный, безопасный и открытый Индо-Тихоокеанский регион".

Как писала "Страна", хотя в официальной программе азиатского турне Пелоси Тайвань не значится, островные СМИ подтверждают информацию, что спикер посетит территорию уже завтра.

Между тем Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности в ожидании приезда Пелоси.