В Китае продолжается резкое усиление военной пропаганды.

Восточная зона командования Народно-освободительной армии Китая опубликовала собственное видео к 95-й годовщине вооруженных сил страны. В ролике появляется лозунг, который гласит: "Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся врагов".

Ключевое место в ролике уделяется авиации. Сейчас Пекин ожидает, полетит ли спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Хотя в официальной программе ее азиатского турне Тайвань не значится, островные СМИ подтверждают информацию, что спикер посетит территорию уже завтра.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай перебрасывает РСЗО PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км в провинцию Фуцзянь, ближайшую материковую территорию к острову Тайвань.

Также мы разбирались, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какими будут ее последствия для Украины.