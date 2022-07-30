Китай перебрасывает РСЗО PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км в провинцию Фуцзянь, ближайшую материковую территорию к острову Тайвань, который в ближайшие дни может посетить спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Провинция Фуцзянь расположена всего в 120 км от острова. В настоящий момент там проходят боевые стрельбы подразделений НОАК.

Также сообщается, что Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Цзяи на фоне проходящих всего в 120 км от острова китайских военных учений. На территории Международного аэропорта Таоюань на Тайване развернуты системы противовоздушной обороны.

Отметим, что гражданский объект расположен фактически напротив зоны проведения учений НОАК с боевой стрельбой.

Напомним, власти Китая неоднократно называли визит Нэнси Пелоси на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием" и даже военным ответом.

Пелоси и сама заявляла, что американские военные опасались, что китайцы собьют самолет с ней над Тайванем. По крайней мере, Пентагон допускает, что Китай может воспринять визит Пелоси на Тайвань как вторжение.

Несмотря на это, в США не хотят идти на уступки Китаю и не принимают требований внешней политики от коммунистической страны, называя КНР "воинственным хулиганом".