Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса Соединненных Штатов Америки Нэнси Пелоси на борту покинул объединенную базу Эндрюс Морской авиации США в Мериленде.

Об этом говорят данные сервиса Flight radar.

Пелоси отправляется в турне по Азии. И не исключает, что посетит и Тайвань. При этом официального подтверждения визита Пелоси на Тайвань пока нет.

Как писала "Страна", визит Пелоси на Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, несмотря на жесткие предупреждения Китая с требованием не допустить этого. Власти Китая неоднократно называли визит Нэнси Пелоси на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

Также власти Китая заявляли о готовности дать военный ответ визиту спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В США не хотят идти на уступки Китаю. Как заявила заявила сенатор-республиканка Марша Блэкберн в Твиттере, Штаты не принимают требований внешней политики от коммунистического Китая или какого-либо другого "воинственного хулигана".