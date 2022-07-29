В субботу, 30 июля, Китай проведет военные учения с боевой стрельбой в Тайваньском проливе, объявило правительство через государственные медиа.

Об этом сообщает The Straits Times.

Сообщается, что маневры будут ограничены по масштабу и пройдут у острова Пинтань в провинции Фуцзянь.

"Будут стрелять боевыми патронами… с 8:00 до 21:00, и любой вход (в эти воды) будет запрещен", - говорится в заявлении правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что на официальной странице в соцсетях 80-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) разместили пост со словами "Готовимся к войне!". Этот пост собрал более 300 000 лайков за 12 часов и получил более 19 000 комментариев.

Напомним, что в последнее время резко возросла напряжённость в отношениях между США и Китаем на фоне анонсированного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

На этот визит, если он состоится, Китай угрожает отреагировать максимально жестко и готов принять меры "против внешнего вмешательства".