На официальной странице в соцсетях 80-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) разместили пост со словами "Готовимся к войне!".

Как пишет китайское издание Global Times (официальное англоязычное издание КНР), этот пост собрал более 300 000 лайков за 12 часов и получил более 19 000 комментариев.

Пользователи сети пишут: "Солдаты НОАК, сражайтесь! Мы поддерживаем вас, ребята!"

"Некоторые ветераны сказали, что они всегда готовы вернуться в НОАК, когда страна в них нуждается, а некоторые пользователи сети также выразили желание скорейшего воссоединения двух сторон Тайваньского пролива", – пишет Global Times, отмечая "высокий моральный дух среди китайских солдат в преддверии 95-й годовщины основания НОАК и эскалации напряженности во всем мире".

Напомним, что в последнее время резко возросла напряжённость в отношениях между США и Китаем на фоне анонсированного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

На этот визит (если он состоится) Китай угрожает отреагировать максимально жестко и готов принять меры "против внешнего вмешательства".