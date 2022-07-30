В США не хотят идти на уступки Китаю, который угрожает последствиями в случае поездки спикера Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси на Тайвань.

"Китайские государственные СМИ только что предложили НОАК (Народно-освободительной армией Китая) сбить самолет Пелоси, если она отправится на Тайвань. Это было бы прямым актом войны.



США не принимают требований внешней политики от коммунистического Китая или какого-либо другого воинственного хулигана", - заявила сенатор-республиканка Марша Блэкберн в Твиттере.

Около недели назад сама Пелоси заявила, что военные США опасаются, что китайцы могут сбить самолет с ней на подлете к острову Тайвань.

"Я думаю, что президент имел в виду, возможно, военные боялись, что наш самолет будет сбит китайцами или что-то в этом роде", - сказала спикер.

Также в США заявили, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем из-за визита Пелоси на остров. В Вашингтоне еще допустили, что Пекин может также направить свои истребители в зону ПВО Тайваня, в результате чего последует реакция самого острова и США.