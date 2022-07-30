В Пентагоне обеспокоены тем, что Китай воспримет поездку главы конгресса США Пелоси на Тайвань как вторжение. Об этом пишет издание Politico.

"Эта риторика усилилась в пятницу, когда Ху Сицзинь, обозреватель китайской государственной газеты Global Times, пригрозил, что китайские военные могут сбить самолет спикера", - пишет американское издание.

Если Пелоси туда прилетит, она станет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет, однако до сих пор неясно, состоится ли визит.

Как писала "Страна", визит Пелоси на Тайвань может состояться уже в ближайшие дни, несмотря на жесткие предупреждения Китая с требованием не допустить этого. Власти Китая неоднократно называли визит Нэнси Пелоси на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

Также власти Китая заявляли о готовности дать военный ответ визиту спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В США не хотят идти на уступки Китаю. Как заявила заявила сенатор-республиканка Марша Блэкберн в Твиттере, Штаты не принимают требований внешней политики от коммунистического Китая или какого-либо другого "воинственного хулигана".

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.