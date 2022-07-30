Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить боеспособность национальных войск путем воспитания компетентных военных кадров, которые бы "соответствовали требованиям новой эпохи". Об этом он заявил в ходе мероприятия, проведенного политбюро Центрального комитета компартии Китая, сообщило агентство Синьхуа.

Как подчеркнул китайский лидер, это "ключевой фактор для усиления армии". Глава государства отметил, что в мире начался период нестабильности и больших изменений, что неизбежно отражается на национальной безопасности.

Напомним, Пентагон допускает, что Китай может воспринять визит Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань как вторжение.

Как писала "Страна", самолет с Нэнси Пелоси на борту вылетел из США В связи с визитом Пелоси на Тайвань авианосцы США направились в Южно-Китайское море.

Тем временем Китай собирается провести военные учения с боевой стрельбой в Тайваньском проливе.

Между тем, война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.