Маловероятно, что Китай и Россия потерпят крах в соперничестве с Америкой - несмотря на множество социально-экономических проблем и стратегических ограничений, которые есть у этих стран. Поэтому задача США будет состоять в том, чтобы наладить "двусмысленное и неудобное" сожительство с этими государствами.

Такое мнение в интервью газете The Washington Post высказал Али Вайн, старший аналитик "Евразия групп".

Эксперт критикует Вашингтон за то, что он начал строить свою политику на блоковом противостоянии с другими странами.

"Когда вы позволяете антикитайским или антироссийским планам управлять вашими собственными, это дает этим предполагаемым противникам огромное влияние на принятие вами собственных решений", - считает Вайн.

По его мнению, ни Вашингтон, ни Пекин не смогут добиться решающей победы друг над другом им придется "вечно жить вместе".

Москва же, считает Вайн, менее встроена в общий мировой порядок, чем Китай, и поэтому в противостоянии с Западом "более терпима к риску".

"Сегодняшняя геополитическая обстановка явно не так благоприятна, как та, с которой Соединенные Штаты столкнулись три десятилетия назад (на момент распада СССР - Ред.). Тем не менее, Вашингтон может спокойно управлять возрождающимся Пекином и реваншистской Москвой, если сосредоточится на обновлении своих конкурентных преимуществ внутри страны и за рубежом", - считает эксперт.

Ранее сообщалось, что, по данным Global Times, Китай готов дать военный ответ визиту спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Также писали, что Китай назвал Соединенные Штаты виновниками войны в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.