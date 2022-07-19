Китай считает США виновниками войны в Украине.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает официальный сайт министерства.

"Как те, кто начал кризис в Украине и является самым главным фактором, подпитывающим его, США должны глубоко задуматься над своими ошибочными действиями и прекратить создавать новую холодную войну", – заявил он, отвечая на вопрос журналиста Global Times о том, как Пекин оценивает недавние предостережения из Вашингтона о последствиях, если Китай будет помогать России.

По словам Лицзяня, Китай занимает "объективную и справедливую" позицию относительно Украины и "стоит на стороне мира и справедливости". Подозрения США в помощи России он назвал давлением.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс предостерег Пекин от предоставления России оружия или любой другой помощи для ведения войны против Украины, в том числе за счет уклонения от санкций Запада.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.