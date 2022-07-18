Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна не будет "сидеть сложа руки" в случае эскалации ситуации в Украине.

Об этом он сказал в разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает пресс-служба китайского правительства.

"Наша страна не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию в Украине, однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит", - заявил Ван И.

Впрочем, китайский министр дал понять, что это будут не военные меры. По его словам, Пекин не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".

По его оценке, необходимо путем скоординированных усилий мирового сообщества создать "эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе".

Ранее сообщалось, что в Китае предостерегли от попыток влиять на его отношения с Россией.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.