Тайвань привел свои войска в режим повышенной готовности в ожидании приезда Пелоси
Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения с Китаем из-за возможного приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Об этом пишет издание Sleek Gist.
Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для "подготовки к войне" в связи с последними событиями.
Ранее мы сообщали, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня.
По данным местных СМИ, Нэнси Пелоси все-таки прилетит завтра на Тайвань и встретится с главой острова Цай Инвэнь.
Уже несколько дней весь мир наблюдает за передвижениями Пелоси по Азии. При этом сама она не упоминала Тайвань среди стран, которые планирует посетить в рамках своего азиатского турне.
А власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".
"Страна" разбиралась, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.