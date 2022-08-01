Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения с Китаем из-за возможного приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом пишет издание Sleek Gist.

Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для "подготовки к войне" в связи с последними событиями.

Ранее мы сообщали, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

По данным местных СМИ, Нэнси Пелоси все-таки прилетит завтра на Тайвань и встретится с главой острова Цай Инвэнь.

Уже несколько дней весь мир наблюдает за передвижениями Пелоси по Азии. При этом сама она не упоминала Тайвань среди стран, которые планирует посетить в рамках своего азиатского турне.

А власти Китая неоднократно называли ее визит на Тайвань "красной линией", нарушение которой будет встречено "решительным противодействием".

"Страна" разбиралась, начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины.