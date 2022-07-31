Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после задержки ее борта на Гавайях снова отправляется в свое азиатское турне.

Об этом она сообщила в Твиттере.

По ее словам, она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. О визите на Тайвань Пелоси ничего не упомянула.

"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности. После заправки на Гавайях мы были удостоены брифинга от руководства Индо-Тихоокеанского командования, а также посещения мемориала Перл-Харбор и авианосца "Аризона". Члены делегации отдали дань уважения доблестным военнослужащим, погибшим в жестоком нападении на Перл-Харбор", - написала конгрессвумен.

Вскоре после публикации твита пресс-служба спикера Палаты представителей опубликовала программу ее азиатского турне. Тайваня в ней тоже нет.

Отмечается, что Пелоси посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию.

Как писала "Страна", самолет с Пелоси вылетел из США днем 30 июля по киевскому времени.

Ее предполагаемый полет на территорию Тайваня вызвал масштабные военные приготовления в Китае. Так, Си Цзиньпин распорядился усилить боеспособность войск КНР.