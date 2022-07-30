"Боинг" спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая летит в азиатское турне, пролетает сейчас мимо Гавайев. Многие (в том числе Китай) ожидают, что борт полетит на Тайвань. За что китайцы грозят жёсткими последствиями и проводят сейчас демонстративные военные учения возле острова.

За полетом Пелоси на сервисах по слежению за авиарейсами смотрят в режиме онлайн десятки тысяч пользователей.

Тайвань тем временем поднял в небо истребители - ввиду аналогичных действий КНР. Также СМИ сообщают, что Тайвань развернул системы ПВО в международном аэропорту Таоюань (это гражданский объект).

Появились сообщения, что Тайвань поднял в небо истребители с "Chiayi Air Base".

Как писала "Страна", спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань уже в ближайшие дни, несмотря на предупреждения китайских властей о том, что такой визит может стать "красной линией", а нарушение запрета КНР будет непременно встречено "решительным противодействием" и даже военным ответом.

Пелоси и сама заявляла, что американские военные опасались, что китайцы собьют самолет с ней над Тайванем. По крайней мере, Пентагон допускает, что Китай может воспринять визит Пелоси на Тайвань как вторжение.

Несмотря на это, в США не хотят идти на уступки Китаю и не принимают требований внешней политики от коммунистической страны, называя КНР "воинственным хулиганом".