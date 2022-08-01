Балканы снова оказались на грани военного конфликта. Напряженность в очередной раз вспыхнула между Сербией и Косово - населенной преимущественно албанцами частью территории этой страны, которая 14 лет назад провозгласила независимость. Но признали ее в мире лишь частично.

Большой войны здесь не было с 1999 года - со времен натовских бомбежек Югославии, после которых контроль над Косово перешел к международным силам.

Выясняли, что происходит на Балканах и грозит ли Европе новая война.

"Денацификация Балкан"

В воскресенье вечером, 31 июля, на границе Сербии и Косово прозвучала сирена, были слышны звуки выстрелов. Эскалация конфликта началась за несколько часов до вступления в силу нового порядка, по которому косовские сербы с выданными Сербией номерными знаками на авто должны переоформить их на косовские знаки. Также планировалось выдавать гражданам Сербии на территории Косово временные документы, заменяющие сербские.

Косовские сербы в знак протеста начали строить баррикады и блокировать дороги.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил власти Косово в подготовке военной операции против сербов.

В Косово, в свою очередь, заявили, что не планируют проводить какие-либо операции на севере страны.

Он также призвал "представителей больших стран, которые признали Косово", вмешаться в конфликт и остановить косовские власти.

Позже депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о возможной "денацификации Балкан".

В местных СМИ писали, что на территории Косово приведен в боеготовность миротворческий контингент НАТО. А Вучич провел срочное совещание с Генштабом сербской армии.

В итоге власти Косово после просьбы Вашингтона приняли решение отложить на месяц введение новых правил для граждан Сербии, при условии, что баррикады будут убраны уже 1 августа.

Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косово, где проживают преимущественно этнические сербы.

Сербия не признает независимость Косово (эту позицию разделяет и Украина, и Россия, а также многие другие страны) и потому считает этот регион своей территорией.

Белград сначала вообще не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, а в 2011 году разрешил при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами.

Ограничения для водителей автомобилей на сербских номерах уже вводились властями Приштины ранее. Тогда распоряжение властей обернулось протестами и блокадой со стороны проживающих на севере Республики Косово этнических сербов.

По итогу его тогда отсрочили.

"Война невыгодна ни Сербии, ни Косово"

Два года назад Белград и Приштина, казалось бы, сблизили свои позиции. Произошло это в США, при посредничестве тогдашнего президента Трампа.

Сербия и Косово договорились о строительстве дорог между своими территориями, взаимном признании многих документов и смягчении визового режима. Также Белград останавливал на год кампанию о непризнании Приштины, а косовары прекращали попытки вступать в НАТО и другие международные организации на тот же срок.

Эти договоренности были достигнуты после того, как летом 2019 года между Сербией и Косово вспыхнула напряженность, аналогичная той, что происходит сейчас. Косовары начали полицейские операции в северных районах, населенных сербами, под предлогом "борьбы с бандитизмом". Белград привел армию в боевую готовность.

На стороне косоваров может выступить Албания (она уже потребовала отвести сербские войска от границы). Все это угрожает появлением новой "горячей точки" на карте Европы.

Хотя эксперты в радикальный военный сценарий не особо верят.

"Но для албанцев вопрос переговоров с Сербией, по опросам, на восьмом месте по значимости - для них в целом вопрос статуса Косово закрыт. Главная проблема - безработица", - говорит "Стране" эксперт по постюгославскому пространству, историк-сербист и журналист, живущий в Белграде Сергей Белоус.

Часть экспертов полагают, что в ближайшее время война Балканам не грозит.

"Сербы поддерживают евроинтеграцию (хотя, по опросам, многие и считают шансы на вступление в ЕС равными нулю, - Ред.), а военный конфликт поставит крест на этом процессе. Косово также не заинтересовано в военных действиях. Кроме того, есть фактор НАТО, который остужает даже самые горячие головы. И, наконец, в Сербии осознают, что военные действия приведут к экономическим санкциям, которые нанесут непоправимый ущерб экономике страны. Этот конфликт является лишь очередным в череде напряженностей между Сербией и Косово. Версия о том, что Россия является инициатором этого конфликта, крайне сомнительна и не имеет подтверждения. Эта ситуация не спонтанна, а была прогнозируема, но к военным действиям не приведет, хотя и будет использована политиками в Сербии и Косово в своих интересах", - сказал "Стране" сербский журналист Эдуард Вила.

Впрочем, накануне российского вторжения в Украину большинство экспертов тоже не верили в возможность большой войны.

Фактор США

При этом эксперты видят в нынешнем обострении и внешний фактор.

"Байден занимает откровенную проалбанскую позицию. Его предвыборная кампания финансировалась в том числе албанской диаспорой. Главная задача его администрации - закончить начатое в 1999 году, добиться так называемого "взаимного признания" между Приштиной и Белградом (то есть, признания независимости Косово, на что нынешние сербские власти никогда не пойдут). США будут поддерживать жесткое давление Приштины на Белград", - считает Сергей Белоус.

Отметим, что ранее признание Косово как условие членства Сербии в ЕС выдвигал канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Вучич с таким условием не согласился.

Но очевидно, что фактор признания Косово является определяющим в отношениях Запада и Белграда. Поэтому США и ЕС, очевидно, были бы не против, чтоб к власти в Сербии пришли иные политики, которые в вопросе Косово были бы более гибкие чем Вучич.

Ряд экспертов именно с этим связывают и нынешнее обострение в Косово, которое хоть и притушили путем переноса срока вступления в силу новых правил по документам, но проблему в корне не решили. А потому через месяц может начаться новое противостояние.

"Американцы хотят максимально снизить рейтинг сербского президента Вучича. Они никак не могут его сместить через выборы. Остаются два сценария - либо революция, которую сложно провести в нынешних условиях, когда минимум половина электората, по всем соцопросам, голосовала бы за Вучича. Или сбить его рейтинг через скандалы, раздуваемые в СМИ (значительная часть сербских медиа подконтрольны компании бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса). С помощью данного кризиса на севере Косово - в СМИ и соцсетях продвигается такая методичка: мол, "Вучич сдает Косово, Вучич - виноват в кризисе, это он подписал такие соглашения с Приштиной". Американцы понимают, что большая часть сербского электората патриотически настроена, и они хотят разыграть карту предательства и создать для сербского президента патовую ситуацию. С одной стороны, Вучич не может сдать позиции, но и идти на слишком жесткие меры и ввести войска он не может. Сербию в таком случае ожидают санкции стран Запада, а также последуют погромы живущих в Косово сербов. Белграду остается максимально демонстрировать свою решительность, четко выдвигать красные линии, но и не перейти грань", - говорит Белоус.