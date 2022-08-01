Правительство Косово приняло решение отложить применение постановлений о замене автомобильных номеров и сербских паспортов на 30 дней, до 1 сентября.

Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

"В сотрудничестве с нашими международными союзниками мы обязуемся отложить исполнение решений по автомобильным номерным знакам и документам на въезд-выезд в пунктах пересечения границы с Сербией на 30 дней при условии, что все баррикады будут разобраны и будет восстановлена полная свобода передвижения", - сообщил Курти.

К отсрочке перехода на национальные документы и номерные знаки призывали в США. В частности, к Альбину Курти обращался посол Штатов в Косово Джефф Ховеньер.

"Я думаю, что отсрочка реализации будет необходима, так как, похоже, произошла дезинформация и непонимание данного решения. С нетерпением ждем совместной работы с нашими партнерами в ЕС, чтобы снизить напряженность. Мы не просим об отмене решения, это ясно, но просим отложить его", - заявлял он.

Отметим, с 1 августа нейтральные документы и автомобильные знаки Косово должны были утратить силу. Между тем, север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Косовские сербы выступали против перехода на национальные документы, на этом фоне вспыхивали массовые протесты.

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