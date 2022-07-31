В северной части Косово, где проживают сербы, начали работать сирены воздушной тревоги и слышен церковный набат. СМИ сообщали даже о боестолкновениях между армией Сербии и Косово, но сербское минобороны опровергло данные слухи.

Сообщается, что границ частично признанной республики сербские вооруженные силы не переходили.

Как сообщает издание "Вечерне новости", сербы готовятся блокировать пограничные переходы и строить баррикады. К ним двинулись косовские силы правопорядка.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня", - сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, из Косово и Сербии начали поступать все более тревожные сообщения. В частности, говорят об огнестрельном ранении серба в районе погранперехода Яринье. В этом же районе, в городе Косовска Митровица собираются протестующие сербы.

Сообщают, что Сербия стягивает армию к границам Косово, в том числе боевую авиацию. Президент Вучич заявляет, что в ночь на 1 августа Косово намерено атаковать сербский анклав на севере. "Сербы больше не будут подвергаться преследованиям, если кто-то посмеет преследовать или убивать сербов в Косово - мы победим", - заявил глава Сербии. Он собирается выступить с экстренным обращением.

Косовары не пропускают машины в районы компактного проживания сербов.

Также стало известно, что пограничники Косово заблокировали мост для перехода в Сербию.

На днях отношения Белграда и частично признанной республики снова стали накаляться - косовары решили опять заставить проживающих в Косово сербов поменять сербские паспорта и автомобильные номера.

Позже с заявлением по ситуации выступил президент Сербии Александр Вучич.

"Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт - это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это все, что я хочу сказать".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о длительном конфликте Сербии и Косово.

Также мы писали, что Соединенные Штаты и другие страны Запада требуют от властей Сербии открыто признать независимость самопровозглашенного Косово.