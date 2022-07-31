Полиция Косово сообщает о выстрелах со стороны протестующих сербов.

"В некоторых местах часть выстрелов была направлена на полицейские подразделения, но, к счастью, пострадавших нет", - сообщило ведомство у себя в Facebook.

Тем временем появляется множество видео, как из столицы Косово Приштины в город Митровицу, где компактно проживают сербы, направляются машины с полицией и силовиками.

Напомним, Сербия утверждает, что в полночь Косово начнет силовую операцию против сербов, живущих в частично признанной республике. Белград дает понять, что не останется в стороне, если это произойдет.

Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович заявил, что нужно начинать "денацификацию Балкан". А президент Сербии Александр Вучич призвал все стороны "сохранить мир любой ценой".

"Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это все, что я хочу сказать", - сказал Вучич.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему между Косово и Сербией нарастает напряжение. Накануне Приштина перестала признавать на своей территории сербские паспорта и автомобильные номера. После чего проживающие там сербы начали блокировать дороги и собираться на акции протеста.