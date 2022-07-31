Парламент Черногории (Скупщина) в субботу, 30 июля, осудил российское вторжение в Украину. До этого пять месяцев военных действий страна на официальном уровне не выражала осуждение войны.

Об этом сообщает Pobjeda.

Резолюцию, внесенную Социал-демократической партией, Демократической партией социалистов и Боснийской партией Черногории, поддержали 55 из 77 депутатов, против высказались 18, еще три воздержались во время голосования.

Документ решительно осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил России в Украину как независимое и международно признанное государство.

Парламент Черногории обратился к российским властям с требованием немедленно прекратить войну, которая "прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, прежде всего гражданского населения".

Черногорские депутаты попросили ООН, ОБСЕ и другие международные организации и государства, особенно из ЕС и НАТО, использовать "все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от продолжения ее агрессивных действий на территории Украины".

Они также обратились к своему правительству и всем политическим и социальным группам с просьбой "безоговорочно, открыто и единодушно осудить этот акт агрессии, насколько они будут непредсказуемы для безопасности и мира Европы и мира".

Резолюция выражает полную поддержку всем принятым на уровне Европейского Союза и стран-партнеров мерам по сдерживанию России, а также готовность Черногории полностью их выполнять на основе принципа справедливости и необходимости установить мир.

"Скупщина Черногории выражает свое глубочайшее соболезнование народу Украины, который ныне предстал перед самыми серьезными вызовами и страданиями со времен Второй мировой войны, и призывает граждан, государственные учреждения и общественные организации проявить солидарность и предоставить все возможные формы гуманитарной поддержки", - отмечается в документе.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.