Депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович заявил, что нужно начинать "денацификацию Балкан".

"Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - написал политик в Твиттере.

Также по национальному телевидению выступил президент Сербии Александр Вучич. Он призвал все стороны "сохранить мир любой ценой".

"Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт - это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов - Сербия победит. Это все, что я хочу сказать".

Тем временем полиция Косово у себя в Facebook сообщила о выстрелах со стороны протестующих сербов.

"В некоторых местах часть выстрелов была направлена на полицейские подразделения, но, к счастью, пострадавших нет", - сообщило ведомство.

Напомним, Сербия утверждает, что в полночь Косово начнет силовую операцию против сербов, живущих в частично признанной республике.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему между Косово и Сербией нарастает напряжение. Накануне Приштина перестала признавать на своей территории сербские паспорта и автомобильные номера. После чего проживающие там сербы начали блокировать дороги и собираться на акции протеста.

Косовские пограничники начали перекрывать границы с Сербией. А ее президент Вучич заявил, что в полночь Косово начнет военную операцию против местных сербов.

Также он дал понять, что Белград в таком случае вмешается.