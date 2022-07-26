Израиль пригрозил сильным ударом по Ирану, чтобы сдержать реализацию иранской ядерной программы
Израиль может нанести удар по Ирану, чтоб не допустить реализацию иранской ядерной программы. Об этом заявил глава израильского минобороны Бени Ганц в интервью 13-му каналу израильского ТВ.
"Иран — глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы [Израиль] можем нанести сильный удар для сдерживания атома", - заявил Ганц.
Напомним, что в июне министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль совместно с США и рядом других стран Ближнего Востока создадут систему регионального ПВО (противовоздушной обороны). Она получила название Middle East Air Defense (ПВО Ближнего Востока) и призвана защитить от попыток Ирана нанести удары с помощью ракет, включая баллистические, и БПЛА. Заявление Ганц сделал на заседании комиссии кнессета по обороне и внешним делам.
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