Израиль может нанести удар по Ирану, чтоб не допустить реализацию иранской ядерной программы. Об этом заявил глава израильского минобороны Бени Ганц в интервью 13-му каналу израильского ТВ.

"Иран — глобальная проблема, а не частная проблема Государства Израиль. В конце концов, мы [Израиль] можем нанести сильный удар для сдерживания атома", - заявил Ганц.

Напомним, что в июне министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль совместно с США и рядом других стран Ближнего Востока создадут систему регионального ПВО (противовоздушной обороны). Она получила название Middle East Air Defense (ПВО Ближнего Востока) и призвана защитить от попыток Ирана нанести удары с помощью ракет, включая баллистические, и БПЛА. Заявление Ганц сделал на заседании комиссии кнессета по обороне и внешним делам.

Ранее в Израиле заявили о поддержке Украины и отказе конфликтовать с Россией.

Также "Страна" писала, что МИД Израиля призвало своих граждан покинуть Украину, однако позже ведомство удалило сообщение из соцсети.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.