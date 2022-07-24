Московский офис Еврейского агентства "Сохнут" решили перенести в Израиль, в связи с возможным скорым закрытием по просьбе Минюста РФ.

Об этом пишет Jerusalem Post.

После переезда процессом репатриации (главное в деятельности "Сохнут") агенство будет управлять дистанционно.

Издание сообщает, что у "Сохнут" в России несколько израильских эмиссаров и около 100 местных сотрудников. Планы по их трудоустройству пока никак не комментировались.

Ранее премьер-минист Израиля Яир Лапид заявлял, что закрытие представительства "Сохнут" повредит отношениям его страны с Россией.

Минюст России обратился в суд с просьбой ликвидировать представительства агентства "Сохнут" на территории РФ.

Процесс начнется 28 июля в Басманном суде столицы.

Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова заявила, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении деятельности.

Министерство юстиции России обвиняет Еврейское агентство в том, что оно незаконно собирает информацию о российских гражданах.

А по данным израильской радиостанции "Лучшее радио", речь идет о мелких нарушениях в региональных филиалах "Сохнута", например, неправильно собранных персональных данных россиян, но по совокупности претензий в течение 30 дней может вступить в силу решение о прекращении деятельности агентства.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что дело "Сохнута" – лишь предлог, чтобы показать недовольство Москвы политикой Израиля.

Также стало известно, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы Агентства "Сохнут". В Израиле настаивают, что работа агентства важна для евреев, живущих в РФ.