Сегодня в Израиле запланировано совещание под руководством премьер-министра Яира Лапида по поводу закрытия офисов агентства "Сохнут" в России.

Цель совещания - разработать рекомендации и выработать линию поведения делегации, которая завтра вылетает в Москву, сообщает mako.co.il.

Как заявил Лапид, отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов "Сохнут" скажется на дальнейшим взаимодействии с Москвой.

Ранее мы писали о том, что минюст России просит ликвидировать представительства агентства "Сохнут" на территории страны. Процесс начнется 28 июля, когда Басманный суд столицы рассмотрит иск Минюста о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут". Пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова заявила, что иск связан с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении деятельности.

Также стало известно, что Израиль направит в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы Агентства "Сохнут". В Израиле настаивают, что работа агентства важна для евреев, живущих в РФ.