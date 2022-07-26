Министерство иностранных дел Израиля в понедельник, 25 июля, призвало своих граждан покинуть территорию Украины в связи с войной и “столкновениями между российскими и украинскими силами”.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине в Facebook.

"Министерство иностранных дел призывает граждан Израиля избегать приезда на украинскую территорию, включая город Умань и его окрестности. Граждан Израиля в Украине призывают немедленно выехать за пределы страны", – говорится в сообщении.

"Посольство Израиля на сегодняшний день не имеет постоянного присутствия на территории Украины, поэтому консульские услуги не предоставляются", – пишет посольство.

Однако затем данное сообщение было удалено из Facebook.

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