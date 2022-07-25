Израиль готовит "серию политических мер" в отношении России в случае ликвидации агентства "Сохнут" в РФ. Соответствующие меры премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить израильскому МИДу.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Представители власти провели в субботу встречу, на которой обсудили этот вопрос. Некоторые ее участники даже выступали за полный пересмотр политики в отношении войны в Украине. А другие говорили, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником".

Источник издания сообщает, что израильская делегация уже должна была отправиться в Москву, чтобы обсудить с властями РФ закрытие "Сохнута", но Москва еще не подтвердила их визы.

Ожидается, что Лапид примет решение уже в ближайшие дни.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на Россию, включая присоединение к западным санкциям.

Накануне Тель-Авив решил вывозить в Израиль свое агентство "Сохнут", которое собираются запретить в России.

А премьер Яир Лапид заявлял, что закрытие представительства "Сохнут" повредит отношениям его страны с Россией.