Израиль рассматривает вариант присоединения к санкциям против РФ из-за ликвидации российского "Сохнута"
Израиль готовит "серию политических мер" в отношении России в случае ликвидации агентства "Сохнут" в РФ. Соответствующие меры премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил подготовить израильскому МИДу.
Об этом сообщает Israel Hayom.
Представители власти провели в субботу встречу, на которой обсудили этот вопрос. Некоторые ее участники даже выступали за полный пересмотр политики в отношении войны в Украине. А другие говорили, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником".
Источник издания сообщает, что израильская делегация уже должна была отправиться в Москву, чтобы обсудить с властями РФ закрытие "Сохнута", но Москва еще не подтвердила их визы.
Ожидается, что Лапид примет решение уже в ближайшие дни.
Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на Россию, включая присоединение к западным санкциям.
Накануне Тель-Авив решил вывозить в Израиль свое агентство "Сохнут", которое собираются запретить в России.
А премьер Яир Лапид заявлял, что закрытие представительства "Сохнут" повредит отношениям его страны с Россией.