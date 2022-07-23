Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил о неэффективности санкций против России. По его словам, санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже 4 правительства и находится в экономическом и политическом кризисе.

Об этом он сказал в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Орбан считает, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир. Он также предполагает, что события в Украине могут положить конец периоду господства Запада, а в дверь "постучится многополярный миропорядок".

Ранее премьер Венгрии Орбан говорил, что война в Украине будет затяжной и повлияет на всю Европу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов. Сегодня россияне обстреляли порт Одессы.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



