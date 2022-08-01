Авианосная ударная группа ВМС США направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня.
Об этом сообщает китайский аналитический центр SCSPI.
По данным SCSPI, 30 июля авианосная ударная группа ВМС США покинула Южно-Китайское море и через пролив Сан-Бернардино вышла в Филиппинское море.
После этого авианосец "Рональд Рейган" обогнул с юго-востока филиппинский остров Лусон и взял курс на север в сторону Тайваня.
Напомним, ранее сообщалось, что США подтянули к Тайваню атомный авианосец накануне возможного визита Нэнси Пелоси.
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